HIMARS прилетели по полигону РФ на Запорожье и сорвали экзамен россиян по такмеду: подробности (видео)

Оккупанты скопились на полигоне, чтобы отработать навыки тактической медицины и эвакуации. Россиян обнаружили воины ГУР МО Украины.

На оккупированной части Запорожской области по полигону россиян прилетела украинская ракета и помешала им сдать экзамен по тактической медицине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны.

Отмечается, что взвод российских оккупантов собрался на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации. Скопление вражеского личного состава обнаружили воины ГУР МО Украины.

"Решили добавить м*сковитам практической составляющей — средствами ОУВ "Таврия" нанесли по полигону ракетный удар. Экзамен захватчики не сдали — взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых однако никто не спешил спасать", — рассказали в ГУР.

В Главном управлении разведки показали кадры проваленного оккупантами экзамена по тактической медицине.

В соцсетях сообщили, что удар был нанесен из HIMARS.

Напомним, что ВСУ отбили штурм россиян в Курской области и за один бой захватили 26 пленных. На штурм украинских позиций на Курщине командование РФ бросило бывших заключенных из подразделения "Шторм Z".