HIMARS прилетіли по полігону РФ на Запоріжжі та зірвали іспит росіян із такмеду: подробиці (відео)

Окупанти скупчилися на полігоні, щоб відпрацювати навички тактичної медицини та евакуації. Росіян виявили воїни ГУР МО України.

На окупованій частині Запорізької області по полігону росіян прилетіла українська ракета і завадила їм скласти іспит із тактичної медицини. Про це повідомили у пресслужбі ГУР Міноборони.

Зазначається, що взвод російських окупантів зібрався на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоби відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації. Скупчення ворожого особового складу виявили воїни ГУР МО України.

"Вирішили додати м*сковитам практичної складової ― засобами ОУВ "Таврія" завдали по полігону ракетного удару. Екзамен загарбники не склали ― взвод росіян зазнав втрат убитими та важкопораненими, яких однак ніхто не поспішав рятувати", — розповіли в ГУР.

У Головному управлінні розвідки показали кадри проваленого окупантами іспиту з тактичної медицини.

В соцмережах повідомили, що удару було завдано з HIMARS.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм росіян в Курській області і за один бій захопили 26 полонених. На штурм українських позицій на Курщині командування РФ кинуло колишніх увʼязнених із підрозділу "Шторм Z".