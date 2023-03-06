Росіяни розстріляли українського полоненого за слова "Слава Україні": в ОП відреагували (фото)

За словами голови ОП Єрмака, це приклад "національної нікчемності та слабкості" росіян. У Зеленського пообіцяли, що військові, причетні до цього, будуть покарані.

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Російські окупанти розстріляли українського військового за слова "Слава Україні". Відповідне відео у понеділок, 6 березня, опублікував блогер та волонтер Сергій Стерненко у своєму Twitter-акаунті.

"Ще один військовий злочин росіян. Українського солдата захопили в полон. Після того як він сказав "Слава Україні", росіянин застрелив його і зняв це на відео", — розповів Стерненко.

З етичних міркувань Фокус не публікує відео.

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На записі український захисник, докурюючи останню цигарку, на камеру каже "Слава Україні", після чого у його бік лунає автоматна черга, а військовополонений падає на землю.

В Офісі президента відреагували на те, що сталося. Голова ОП Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі наголосив, що учасники розстрілу відповідатимуть за воєнний злочин.

"У Росії культивуються воєнні злочини. І вони виправдовуються пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство військовополоненого — ще один приклад цього. Це також приклад їхньої національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин настане відплата. Ніхто не зможе від нього втекти", — написав Єрмак.

Зазначимо, що особу загиблого українського військового поки що не встановлено.

Нагадаємо, 5 березня суддя Народного суду в Гаазі Стівен Реп розповів, що для створення трибуналу над президентом Росії Володимиром Путіним потрібне успішне голосування Генеральної асамблеї ООН.

Раніше, 1 березня, генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс вважає, що спецтрибунал для розслідування злочинів РФ можна створити за один день.

28 лютого голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що під час відкриття 52-ї сесії Ради з прав людини ООН, присвяченої геноциду в Україні, він закликав світову спільноту приєднатися до міжнародної коаліції зі створення спецтрибуналу для політичного та військового керівництва Росії.