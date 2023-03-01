"Випадок України унікальний": у Латвії розповіли, від чого залежить створення трибуналу для РФ

У Ризі запевнили українців, що жодний злочин російських окупантів не залишиться безкарним, проте на це потрібен час.

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Генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс вважає, що спецтрибунал для розслідування злочинів РФ можна створити за один день, але потрібне бажання. Про це він заявив у новому інтерв'ю для порталу LSM.

Із перших днів повномасштабної війни міжнародне співтовариство збирає докази злочинів російських окупантів в Україні. Їх за останній рік накопичилося достатньо, щоб створити спеціальний трибунал для РФ хоч завтра, як зазначив представник Латвії.

"Випадок України унікальний у тому сенсі, що з першого дня повномасштабного вторгнення спеціальні служби та міжнародні інститути фіксували ці злочини. Доказів достатньо, щоб можна було говорити про розгляд справ", — заявив Юріс Стуканс.

Генпрокурор Латвії запевняє, що винні не залишаться безкарними згодом. Крім того, українські біженці в Латвії продовжують постійно ділитися своїми історіями, і їхні свідчення враховуватимуться під час створення міжнародного трибуналу.

"На жаль, країни поки що не готові підписати угоду, але сама Україна ніколи не втратить своїх прав, і вже сьогодні є кілька справ щодо конкретних осіб. Немає підстав думати, що хтось залишиться безкарним", — продовжив Юріс Стуканс.

Нагадаємо, 28 лютого глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, як іде створення спецтрибуналу для РФ. У відомстві продовжують працювати над тим, щоб розширити міжнародну коаліцію для притягнення до відповідальності російського військового та політичного керівництва за злочини в Україні.

16 лютого Національна рада Словаччини визнала чинний російський режим терористичним, а саму Росію — країною, яка спонсорує тероризм. У тексті резолюції також ідеться про підтримку створення спецтрибуналу.