"Злочин геноциду": Кулеба розповів, як відбувається створення спецтрибуналу для РФ (фото)

В МЗС продовжують працювати над тим, щоб розширити міжнародну коаліцію для притягнення до відповідальності російського військового та політичного керівництва за злочини в Україні.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відкриття 52-ї сесії Ради з прав людини ООН, присвяченої геноциду в Україні, закликав світову спільноту приєднатися до міжнародної коаліції зі створення спецтрибуналу для політичного та військового керівництва Росії. Про це 27 лютого повідомили у пресслужбі МЗС України.

"Ми не припиняємо ні на мить роботу над створенням спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва Росії та їхніх поплічників за злочин агресії проти України. Усі звірства росіян похідні від нього. Слід усунути причини, а не лише симптоми", — заявив міністр.

За словами голови української дипломатії, Росія уособлює собою "наймасштабнішу в сучасній історії операцію з викрадення дітей". Кулеба зазначив, що такі дії РФ є геноцидом проти українського народу.

"Ці діти потребують негайного захисту та повернення додому. Усі російські злочинці, які беруть участь у цій операції, повинні бути притягнуті до відповідальності за участь у геноциді", — наголосив голова МЗС.

Повідомляється, що у заході взяли участь лише 55 країн, зокрема на рівні міністрів закордонних справ: Бельгія, Данія, Ісландія, Коста-Ріка, Ліхтенштейн, Маршаллові Острови, Словенія, Франція та Швеція.

Кулеба також закликав держави-члени Ради з прав людини ООН продовжити мандат Міжнародної незалежної комісії ООН із розслідування порушень в Україні. За словами міністра, ця комісія документує докази масштабних та системних порушень Росією прав людини, а також військових злочинів та злочинів проти людяності. Всі ці матеріали будуть використовуватись у міжнародних судових процесах.

"Продовження мандату стане вагомим внеском у забезпечення справедливості", — зазначив Кулеба.

У МЗС також наголошують, що географія міжнародної коаліції щодо створення спецтрибуналу для РФ постійно розширюється, крім європейських держав до неї приєдналися навіть країни Глобального Півдня. Зокрема Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка вирішила приєднатися до коаліції.

Нагадаємо, 16 лютого Національна рада Словаччини визнала чинний російський режим терористичним, а саму Росію — країною, яка спонсорує тероризм. У тексті резолюції також йдеться про підтримку створення спецтрибуналу,

Раніше, 16 січня, голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що військові злочини, які скоїло керівництво РФ, а також російські військові в Україні, не повинні залишатися без покарання. За її словами, Міжнародний кримінальний суд (МКС) має розслідувати ці злочини.

Також нагадаємо, у грудні минулого року Сейм Польщі визнав Росію державою, яка спонсорує тероризм.