"Не буде миру без справедливості": глава МЗС Німеччини закликала судити керівництво РФ

Німецький міністр заявила, що створити спецтрибунал для РФ не так просто, оскільки МКС – структура ООН, де сама Росія має право вето. Аби розв'язати це питання, дипломат запропонувала доповнити цей орган міжнародними компонентами.

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Глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що воєнні злочини, які скоїло керівництво РФ, а також російські військові в Україні, не повинні залишатися без покарання. Про це вона заявила, виступаючи в Гаазькій академії міжнародного права, пише Укрінформ.

Вона нагадала, що російські військові скоїли масу воєнних злочинів у Бучі, Маріуполі, Харкові та інших містах України. Бербок заявила, що без справедливості не буде довготривалого світу.

За її словами, Міжнародний кримінальний суд (МКС) має розслідувати ці злочини.

"І російське керівництво не повинно мати при цьому імунітету", — сказала вона.

Бербок зазначила, що причиною російських злочинів є злочин агресії. У XXI столітті ніхто не може розпочати війну та залишитися без покарання.

Глава МЗС Німеччини нагадала, що МКС ще 16 березня 2022 року заявив, що РФ має припинити війну проти України, яка була розв'язана під абсурдними приводами. Бербок згадала, що нещодавно відвідувала Харків і розповіла, що РФ цілеспрямовано хоче знищити весь український народ, залишаючи тисячі людей узимку без тепла та світла, депортуючи дітей, ґвалтуючи жінок.

При цьому Бербок зазначила, що створити спецтрибунал для РФ не так просто, оскільки МКС – структура ООН, де сама Росія має право вето. Аби вирішити це питання, дипломат запропонувала доповнити орган міжнародними компонентами. Наприклад, спеціальне бюро поза територією України.

За словами політика, це необхідно обговорювати із міжнародними партнерами.

"Ми хочемо підтримати Україну на міжнародному рівні у створенні спеціального трибуналу з питань агресії в Гаазі, який базуватиметься на українському законодавстві та буде доповнений міжнародними елементами. Як доповнення до МКС", — сказала Бербок.

За її словами, всі диктатори мають отримати чітке повідомлення про те, що загарбницька війна не залишиться безкарною.

Заява МЗС Німеччини

На сторінці Міністерства закордонних справ Німеччини у Twitter заявили, що міжнародний трибунал у Гаазі має стати "доповненням" до МКС тоді, коли той не зможе діяти у правових нормах.

Також у міністерстві заявили, що скоригувати Римський статут, щоб у майбутньому агресію можна було переслідувати так само, як геноцид, злочини проти людяності та військові злочини.

Раніше Фокус писав, що міністр оборони Німеччини йде у відставку. Крістіна Ламбрехт зіткнулася з критикою уряду за повільний темп модернізації армії. Неоднозначно було сприйнято її поздоровлення з Новим роком під святковий феєрверк, у якому вона говорила про війну в Україні.

Ще нагадаємо, що віце-канцлер Німеччини закликає Шольца схвалити постачання польських Leopard 2 в Україну. Хоч танки і належать Польщі, але для їх передачі третій стороні потрібен дозвіл Німеччини як країни-виробника. У парламенті підтримують рішення щодо передачі Україні польських Leopard 2.

Також повідомлялося, що у Німеччині розкритикували Францію за обіцянку поставити танки Україні. Співголова правлячої партії Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що лідер Франції ухвалив політично необдумане рішення одноосібно.