Віцеканцлер Німеччини закликає Шольца схвалити постачання польських Leopard 2 в Україну

Хоч танки й належать Польщі, але для їх передачі третій стороні потрібен дозвіл Німеччини як країни-виробника. У парламенті підтримують рішення щодо передачі Україні польських Leopard 2.

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Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав не допустити зриву постачання польських Leopard 2 через заперечення уряду. Про це повідомляє Die Welt.

Танки Leopard 2 — це німецький продукт, тому його відправлення з будь-якої іншої країни вимагає схвалення Берліна. Через це передача танкової роти Україні з Польщі залежить від волі влади.

"Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Німеччина", — заявив Габек.

Досі всі запити щодо передачі німецьких танків в Україні блокувалися федеральним урядом. Після заяви Польщі лідерка партії зелених Брітта Гассельманн заявила, що вони займуться рішенням передачі танків разом із урядом. Вона висловила надію на позитивний результат.

Також лідер парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх заявив, що жодних червоних ліній у допомозі Україні немає. Тому він не виключає постачання німецьких танків ЗСУ, проте важливо, щоб Німеччина не була залучена до війни.

Нагадаємо, 11 січня президент Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту Leopard 2 — це від 10 до 14 машин.

12 січня ЗМІ писали, що постачання британських танків в Україну не змінить позицію Шольца щодо постачання танків Leopard.