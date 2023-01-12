Вице-канцлер Германии призывает Шольца одобрить поставки польских Leopard 2 в Украину

Хоть танки и принадлежат Польше, но для их передаче третьей стороне нужно разрешение Германии как страны-производителя. В парламенте поддерживают решение передачи Украине польских Leopard 2.

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Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал не допустить срыва поставок польских Leopard 2 из-за возражений правительства. Об этом сообщает Die Welt.

Танки Leopard 2 — это немецкий продукт, поэтому для его отправке из любой другой страны требует одобрения Берлина. Поэтому передача танковой роты Украине из Польши зависит от воли власти.

"Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", — заявил Хабек.

До сих пор все запросы на передачу немецких танков в Украине блокировались федеральным правительством. После заявления Польши лидер партии зеленых Бритта Хассельманн заявила, что они займутся решением передачи танков вместе с правительством. Она выразила надежду на позитивный исход.

Также лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених заявил, что никаких красных линий в помощи Украине нет. Поэтому он не исключает поставки немецких танков в ВСУ, однако важно, чтобы Германия не была вовлечена в войну.

Напомним, 11 января президент Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту Leopard 2 — это от 10 до 14 машин.

12 января СМИ писали, что поставки британских танков в Украину не изменят позицию Шольца по поставкам танков Leopard.