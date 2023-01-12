Поставки британских танков Украине не изменят позиции Шольца по "Леопардам", — Politico

Журналисты отмечают, что позиция немецкого канцлера во многом зависит от президента Байдена, с которым он уже обсуждал вопрос о совместной поставке Украине немецких и американских бронемашин.

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Военная помощь Великобритании в виде поставок Украине танков Challenger 2 вряд ли подтолкнет Германию преодолеть нежелание отправить Киеву тяжелую военную технику. Пресс-секретарь канцлера ФРГ Штеффен Хебестрейт 11 января заявил, что планы Лондона предоставить Украине танки Challenger 2 не изменят позицию правительства Германии, относительно поставок танков Leopard 2. Несмотря на то, что для Олафа Шольца этот вопрос стал "головной болью", он вряд ли преодолеет свое нежелание отправить в Украину тяжелую бронетехнику. К такому выводу пришли обозреватели американского издания Politico.

Хебестрейт заявил, что ему не известно о каких-либо официальных просьбах стран-партнеров о совместных поставках танков Leopard украинской армии.

"Сейчас ситуация не изменилась из-за шага, о котором объявило британское правительство", — сказал он.

Между тем источники издания сообщили, что позиция немецкого канцлера во многом зависит от президента США Джо Байдена, с которым Шольц уже обсуждал вопрос о совместной поставке немецких и американских боевых машин пехоты в Украину.

После этого канцлер Шольц подчеркнул важность обсуждения поставок вооружений с президентом США, заявив, что предоставление танков Украине должны обсуждаться вместе с друзьями и союзниками и особенно с Соединенными Штатами.

Вместе с тем Хебестрейт 11 января сказал, что решение Шольца и Байдена на прошлой неделе стало качественно новым шагом в поддержке Украины. Он подчеркнул, что союзники обсудят, какие еще дополнительные шаги могут быть предприняты для международной координации по этому вопросу.

Напомним, в материале немецкого издания Spiegel 6 января говорилось о том, что Министерство обороны Германии готовится передать украинской стороне до 40 БМП Marder. По данным журналистов, поставка военной техники может произойти быстро, так как старые машины уже отремонтированы и готовы к отправке.

Президент Польши Анджей Дуда 11 января заявил, что Варшава передаст Киеву танки Leopard 2, которые находятся на вооружении страны, в рамках поддержки международной коалиции.