Польський Сейм визнав Росію державою-спонсором тероризму

Попереднє голосування польський Сейм провалив через виправлення авіакатастрофи в Смоленську 2010-го року.

Related video

Сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. "За" проголосував 231 депутат Сейму. Про це пише Gazeta Wyborcza.

Видання пише, що попереднє голосування з цього питання було провалено. Річ у тому, що опозиція не підтримала резолюцію через поправку від правлячої партії "Право і справедливість", яка звинуватила Росію в катастрофі рейсу 101 ВПС Польщі у Смоленську. Тоді загинули 96 людей, зокрема Президент Республіки Польща Лех Качинський. Опозиціонери були впевнені, що ця поправка може втягнути Польщу у війну.

У матеріалі сказано, що в остаточному тексті резолюції йдеться про те, що Росія систематично порушує права людини та міжнародне право, нападає на території інших країн, скоює воєнні злочини та геноцид, займається ворожою економічною діяльністю, зокрема у сфері енергетики.

Крім того, польський Сейм заявив, що Росія здійснює акт міжнародного піратства, оскільки блокує українські порти та паралізує морські комунікації. У ухваленому документі йдеться, що агресія Росії проти України – це порушення суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності країни.

Катастрофа у Смоленську

Катастрофа, яка сталася 10 квітня 2010 року із літаком Ту-154. Літак виконував рейс із Варшави до російського Смоленська, проте впав при заході на посадку на аеродром. Серед загиблих були тодішній президент Польщі Лех Качинський та його дружина Марія. Окрім того, загинули інші політичні діячі, представники польського військового командування. Вони летіли до Росії з приватним візитом як польська делегація на траурні заходи з нагоди 70-х роковин Катинського розстрілу. Підкомісія з повторного розслідування при Міністерстві оборони Польщі дійшла висновку, що справжньою причиною катастрофи були навмисні вибухи всередині літака.

Раніше Фокус повідомляв, що Берлін та Варшава вирішили розмістити ЗРК Patriot у Польщі. Представник Міноборони ФРН заявив, що ще невідомо, в якій частині Польщі розмістять системи, це питання обговорюється.