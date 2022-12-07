"Принципово погодилися": Берлін та Варшава вирішили розмістити ЗРК Patriot у Польщі

Представник Міноборони ФРН заявив, що ще невідомо, в якій частині Польщі розмістять системи, це питання обговорюється.

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Міністерство оборони Німеччини заявило, що Берлін та Варшава досягли угоди про розміщення систем протиракетної оборони (ПРО) Patriot на території Польщі. Про це повідомляє німецьке видання Tagerspiegel.

Представник оборонного відомства ФРН заявив, що міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт та її польський колега Маріуш Блашак "принципово погодилися" у цьому питанні.

Він зазначив, що ще невідомо, де саме будуть розміщені ці системи.

"Такі деталі, як можливі місця для розміщення та необхідна інфраструктура, зараз обговорюються на технічному рівні", — сказав представник Міноборони Німеччини.

Що відомо про системи Patriot?

Це американський зенітний ракетний комплекс, який перебуває на озброєнні армії США та союзників. Він призначений для оборони від засобів повітряного нападу на середніх та великих висотах. Системі потрібно мало часу для приведення у повну боєздатність. Patriot може вести стрілянину з кількома цілями одночасно, високо маневрувати й захищатися від перешкод.

Можлива передача комплексів Україні

21 листопада Німеччина запропонувала Польщі передати комплекси Patriot після того, як на її території впала ракета.

Однак польське керівництво відмовилося від пропозиції на користь України. За словами міністра оборони Маріуша Блащака, вони підвищать безпеку на східному кордоні країни та захистять від нових жертв та блекаутів.

Спочатку в Кабміні Німеччини заявляли, що розглянуть питання передачі Patriot Україні. Але 6 грудня міністр оборони Польщі Маріуш Блашак заявив, що після підсумків переговорів із німецькою колегою було ухвалено рішення розмістити системи захисту на польській території, а не передавати його Україні.