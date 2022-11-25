"Питання обговорюється", — у кабміні Німеччини про передачу систем ППО Patriot Україні

Представник парламенту Польщі заявив, що зараз вирішується питання про те, як бути із пропозицією Варшави надати високоефективні системи Patriot Україні. У НАТО заявили, що не перешкоджатимуть постачанню ЗСУ цих систем ППО.

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В уряді Німеччини підтвердили, що разом із союзниками німецька сторона продовжує вести переговори щодо пропозиції влади Польщі відправити Україні батареї протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє Sky News.

Спочатку Берлін запропонував Міністерству оборони Польщі, яка, як і Німеччина, є членом НАТО, системи Patriot американського виробництва для захисту повітряного простору країни. Така пропозиція відбулася після того, як минулого тижня в районі польсько-німецького кордону внаслідок вибуху ракети загинули двоє польських громадян. Проте влада Польщі у відповідь на пропозицію попросила передати Україні ці системи ППО Patriot, які вважаються найефективнішими.

"Ми обговорюємо з нашими союзниками, як бути з пропозицією Польщі", — заявив представник уряду Німеччини.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що альянс не має наміру блокувати цю пропозицію, зазначивши, що все залежить від рішення конкретної країни.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення про те, де варто розмістити ППО, ухвалювала Німеччина.

Водночас Дуда висловився про те, що для безпеки Польщі буде краще, якщо їх встановлять на українській території неподалік польського кордону.

"З військового погляду було б краще, якби їх розмістили в Україні, аби також захищати і польську територію. Тоді б вони з більшою ефективністю захищали і територію України, і Польщі", — пояснив він, додавши, що кінцеве рішення залишається за німецькою стороною.

Нагадаємо, що Польща відмовилася від систем Patriot і винищувачів Eurofighter на користь України. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що запропоновані Польщі винищувачі Eurofighter і системи Patriot варто передати Україні, щоб уникнути нових жертв і блекаутів.

Фокус також повідомляв про позицію України. Спікер командування ВПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Patriot посилили б наявні ППО.