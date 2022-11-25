"Вопрос обсуждается", — в кабмине Германии о передаче систем ПВО Patriot Украине

Представитель парламента Польши заявил, что сейчас решается вопрос о том, как быть с предложением Варшавы предоставить высокоэффективные системы Patriot Украине. В НАТО заявили, что не будет препятствовать поставкам ВСУ этих систем ПВО.

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В правительстве Германии подтвердили, что вместе с союзниками немецкая сторона продолжает вести переговоры относительно предложения властей Польши направить Украине батареи противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Sky News.

Изначально Берлин предложил Министерству обороны Польши, которая, как и Германия, состоит в НАТО, системы Patriot американского производства для защиты воздушного пространства страны. Такое предложение последовало после того, как на минувшей неделе в районе польско-немецкой границы в результате взрыва ракеты погибли два польских гражданина. Однако власти Польши в ответ на предложение попросили передать Украине эти системы ПВО Patriot, считающиеся самыми эффективными.

"Мы обсуждаем с нашими союзниками, как быть с предложением Польши", — заявил представитель правительства Германии.

Не так давно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что альянс не намерен блокировать это предложение, отметив, что все зависит от решения конкретной страны.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение о том, где следует разместить ПВО, принимала Германия.

Вместе с тем, Дуда высказался о том, что для безопасности Польши будет лучше, если их установят на украинской территории недалеко от польской границы.

"С военной точки зрения было бы лучше, если бы их разместили в Украине, чтобы вдобавок защищать и польскую территорию. Тогда бы они с большей эффективностью защищали и территорию Украины, и Польши", — пояснил он, добавив, что конечное решение остается за немецкой стороной.

Напомним, что Польша отказалась от систем Patriot и истребителей Eurofighter в пользу Украины. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что предложенные Польше истребители Eurofighter и системы Patriot следует передать Украине, чтобы избежать новых жертв и блэкаутов.

Фокус также сообщал о позиции Украины. Спикер командования ВВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что Patriot усилили бы имеющиеся ПВО.