Польша отказалась от немецких систем Patriot и истребителей Eurofighter в пользу Украины

По словам министра обороны Мариуша Блащака, предложенные Польше боевые самолеты и системы ПВО нужно передать Украине. Они повысят безопасность на восточной границе страны и защитят от новых жертв и блэкаутов.

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Польское руководство отклонило предложение властей Германии о системах ПВО, заявив, что эти установки следует передать не Польше, а Украине. Об этом сообщает Sky News.

После взрывов ракет на польской территории в начале текущей недели руководство ФРГ предложило Польше истребители Eurofighter Typhoon и системы ПВО Patriot, которые могли бы использоваться для защиты воздушного пространства над территорией страны. Об этом сообщает Sky News.

[ + – ] Предложенные Польше истребители Eurofighter Typhoon

Официальная Варшава взяла паузу для рассмотрения предложения Германии. Однако впоследствии, после новых российских ракетных ударов по Украине, глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что попросил Германию поставить предложенные Польше батареи Patriot Украине и разместить их в районе западной границы.

"Это защитит Украину от новых жертв, а также блэкаутов, и вместе с тем повысит безопасность на нашей восточной границе", — отметил Блащак.

Ранее Фокус сообщал, что представители Великобритании передали ВСУ вертолеты Sea Kings для проведения атак на российские подлодки. По мнению военного эксперта Майкла Кларка, за время полуторамесячной подготовки украинские пилоты учились не столько летать на новых вертолетах, сколько обращаться с оборудованием, которое применяется против подводных лодок.

Напомним, что Украина может получить от США легендарные миниганы. Скорострельность Minigun — до 6000 выстрелов в минуту, у более крупнокалиберного варианта GAU-19 — до 2000 тысяч. ВСУ могут использовать их для для борьбы с дронами-камикадзе.