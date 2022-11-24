Легендарные миниганы: какие пулеметы могут получить ВСУ для борьбы с БПЛА в новом пакете США

Minigun обладает скорострельностью до 6000 выстрелов в минуту, а более крупнокалиберный GAU-19 до 2000 тысяч. Эти два пулемета могут стать эффективным оружием для борьбы с дронами-камикадзе.

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Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Помимо боеприпасов и машин ВСУ получат пулеметы для борьбы с беспилотниками, вероятно, Minigun. Об этом сообщает Defense Express.

23 ноября Штаты анонсировали новый пакет военной помощи на 400 млн долларов для Украины. Помимо ракет для HIMARS и боеприпасов, ВСУ получат 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами. Их задачей будет противодействие беспилотникам. В издании предполагают, что может получить Украина.

[ + – ] Миниган имеет скорострельность до 6000 тысяч в минуту

Обычно роль зенитных средств выполняют автоматические пушки по типу M61 Vulcan калибром 20-мм. Однако это выше пулеметного калибра в 12,7 и 7,62 мм. Для борьбы с БПЛА очень важна скорострельность, поэтому можно сразу отбросить различные пехотные пулеметы. Исходя из этого в издании предполагают, что ВСУ могут получить либо М134 Minigan калибра 7,62х51 мм либо GAU-19 калибром .50 (12,7х99 мм).

Оба пулемета предусматривают возможность установки тепловизионных прицелов, а за счет крайне высокой скорострельности они могут справляться с такими целями как иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

[ + – ] Стрельба из пулемета GAU-19

M134 Minigun имеет скорострельность до 6 тысяч выстрелов в минуту, а более крупного калибра GAU-19 2 тысячи выстрелов в минуту. Их калибра хватит для уничтожения и "Шахедов" и российских "Ланцетов". Второй пулемет сможет их поражать еще более эффективно за счет калибра. Такой калибр может пробивать даже легкобронированную технику.

Напомним, президент Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов. Позднее Пентагон раскрыл содержание новой военной помощи для Украины. В нее войдут боеприпасы и средства ПВО.