Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере $400 млн (фото)

Средства, как сообщают в Белом доме, будут направлены на закупку предметов оборонного назначения, а также подготовку украинских военнослужащих.

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Президент США Джо Байден поручил Государственному департаменту предоставить Украине новую военную помощь в размере $400 млн. Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован на официальном сайте Белого дома.

Так, американский президент Джо Байден поручил Госдепу выделить Украине новую военную помощь в размере $400 млн.

Указанные средства, как сказано в пресс-релизе, будут направлены на закупку "предметов оборонного назначения и услуг Министерства обороны". Помимо этого, военная помощь в размере $400 млн предусматривает подготовку и обучение украинских военнослужащих.

"Я делегирую Государственному секретарю полномочия в соответствии с разделом 506(a)(1) FAA распорядиться о выделении до 400 миллионов долларов США на предметы и услуги оборонного назначения Министерства обороны, военное обучение и подготовку, чтобы оказать помощь Украине и принимать решения, необходимые в соответствии с такими разделами для такого выделения средств", — говорится в документе, который был подписан Джо Байденом.

[ + – ] Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере $400 млн

Отметим, что 18 ноября Белый дом анонсировал выделение новой военной помощи Украины. В администрации американского президента подчеркнули, что Джо Байден ведет переговоры с Конгрессом США о предоставлении дополнительной материально-технической помощи украинским Вооруженным силам.

Несколькими днями ранее в американских СМИ появилась информация, что сенаторы призывают президента США Джо Байдена предоставить Украине боевые дроны MQ-1C или Grey Eagle, которые помогут Киеву изменить ситуацию на линии фронта.