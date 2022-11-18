США выделят Украине дополнительную помощь: о чем идет речь

Администрация президента уже проводит консультации с Конгрессом по поводу дополнительного финансирования на 2023 год. Деньги пойдут на обеспечение жизненно необходимых потребностей Украины.

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Администрация президента США Джо Байдена договаривается с Конгрессом о выделении дополнительной материально-технической помощи для Украины. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге 18 октября.

По словам Кирби, в следующие несколько месяцев Украина ( в том числе — и Вооруженные силы) получат еще больше помощи.

Он добавил, что сейчас ведется работа с Конгрессом по дополнительному финансированию в будущем. Средства необходимы для того, чтоб в 2023 году обеспечить Украине ее жизненно необходимые потребности.

Заметим, что тема финансирования Украины в условиях войны с Россией рассматривалась в США еще месяц назад.

Из-за опасений того, что новый состав Конгресса может быть скептически настроенным в отношении внешних расходов, связанных с Украиной, законодатели и от республиканцев, и от демократов собираются заранее выделить миллиарды долларов военной и другой помощи Киеву.

Ожидается, что сумма выделенных средств значительно превысил все предыдущие расходы и позволит Украине закрыть военные и прочие потребности на год.

В прошлом месяце Конгресс утвердил финансирование для Украины на 12 млрд долларов. Но обсуждаемая поддержка будет значительно большей, приводят журналисты слова сенатора, знакомого с вопросом.

"Предыдущие 12 миллиардов по сравнению с новым пакетом помощи покажутся карманной мелочью", — пояснил он.

Напомним, что власти Украины шокированы угрозами республиканцев о сокращении помощи США. Глава президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что несколько недель тому назад представители США заверили его в том, что военная помощь будет продолжаться. Но все могло измениться после заявлений лидера республиканцев Кевина Маккарти о том, что зарубежные расходы США будут пересматриваться.

Ранее Фокус сообщал, что в Республиканской партии наблюдается раскол по вопросу о дальнейшем финансировании Украины. В Белом доме ожидают получить после выборов новых союзников в Конгрессе.