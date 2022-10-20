Власти Украины шокированы угрозами республиканцев о сокращении помощи США, – FT

По словам главы президентской фракции в Верховной Раде Давида Арахамии, несколько недель назад американцы уверяли его в продолжении военной поддержки Киева. Расклад мог измениться после заявлений лидера республиканцев Кевина Маккарти о пересмотре расходов США за рубежом.

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Украинские власти были шокированы, когда услышали предположения членов Республиканской партии США об ограничении финансовой поддержке Киева в случае их победы на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сказал глава президентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия в комментарии британскому изданию Financial Times (FT).

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти ранее предупреждал о нецелесообразности финансовых расходов США за рубежом. Такие комментарии показывают скептицизм республиканцев в вопросе военной поддержки Украины.

Арахамия в общении с FT сказал следующее: "Честно говоря, мы были шокированы, когда услышали комментарии Маккарти".

Политик рассказал о встрече с Маккарти во время недавнего визита в Вашингтон. По словам Арахамии, он убедился, что США продолжат поддерживать Киев.

"Несколько недель назад наша делегация посетила США и встретилась с Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они победят на выборах", — сказал Арахамия.

[ + – ] По словам Арахамии, Кевин Маккарти убедил украинцев в продолжении поддержки Киева

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко добавил, что Киев рассчитывает на двухпартийную поддержку Штатов.

Администрация президента США Джо Байдена не видит ближайшей перспективе мирного окончания войны за столом переговоров и соглашается продолжать отправлять вооружение для укрепления ВСУ.

Военная поддержка Украины — прогнозы экспертов

Западные аналитики считают реальным принятие большого пакета военной помощи для Украины в Конгрессе прежде, чем Палата представителей уйдет под контроль Республиканской партии.

Европейские чиновники приняли к сведению комментарии Маккарти, но пока не верят в то, что победа республиканцев на промежуточных выборах приведет к реальному сдвигу во внешней политике Штатов.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур посетил Вашингтон на этой неделе. По его словам, в беседах с республиканцами он неоднократно предупреждал о значении поддержки Украины для сохранения международного порядка.

"Главный посыл в том, что это не война между Украиной и Россией. Это война свободного мира и мира, основанного на правилах агрессора", — сказал он.

По мнению советника Центра стратегических и бюджетных оценок Эрика Эдельмана, разногласия между республиканцами весьма неприятны. Он ожидает от США продолжения поддержки Киева.

"Я бы не сказал, что это смертный приговор для дальнейшей помощи Украине. Некоторые республиканцы поддержат, но тогда мы увидим антиукраинские элементы в Республиканской партии", – прокомментировал Эдельман.

Напомним, что о разногласиях внутри Республиканской партии по продолжению военной помощи Украине писало издание Politico. Заявления Маккарти не приняли другие республиканцы, выступающие за продолжение финансирования нужд Киева.

Фокус 14 октября писал о новом транше военной помощи для Украины на $725 млн, который поступит в ближайшее время. В него войдут боеприпасы и армейские вездеходы Humvee.