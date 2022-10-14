США отправят Украине новый пакет помощи на $725 млн: что в него войдет

По словам чиновника, который имеет доступ к информации о пакете помощи, в него войдет техника, помогающая ВСУ продолжить контрнаступление.

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В ближайшее время Украина получит от США новый транш военной помощи в размере $725 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в правительстве.

По информации редакции, в очередной пакет помощи для Украины войдут боеприпасы и армейские вездеходы Humvee.

Боеприпасы и транспортные средства изымут из военных резервов США по упрощенной процедуре. Она позволяет поставлять в Украину необходимую технику в предельно краткие строки, так как для этого не нужно одобрение Конгресса.

К слову, этот пакет – первый после массированных ракетных обстрелов ВС РФ, во время которых атакам крылатых ракет подверглись практически большинство украинских областей.

Журналисты также на правах анонимности поговорили с одним из официальных лиц, которое отвечает за предоставление нашей стране пакета финансовой и технической помощи. Собеседник Reuters заявил о том, что пакет разработан для укрепления способности Украины отражать контрнаступление России. Однако он не содержит технические средства, которые помогли бы Киеву защититься от массовых ракетных атак ВС РФ.

Напомним, Евросоюз увеличит военную помощь Украине до €3 млрд. Это будет финансовая и материальная помощь для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в начале сентября стало известно, что Штаты выделили Украине 675 млн долларов военной помощи и 2,2 млрд долларов долгосрочных инвестиций в оборону Украины и 18 соседних стран. Тогда Блинкен заверил, что Вооруженные силы Украины получат дополнительное оружие из запасов Пентагона.