Инвестиции в $1 млрд: Блинкен выделил Украине дополнительный пакет военной помощи

Военная помощь США включает 675 млн долларов и долгосрочные вложения в оборону Украины. Пентагон также отправит ВСУ гаубицы, боеприпасы к артиллерии и автомобили Humvees.

Соединенные Штаты выделили Украине 675 млн долларов военной помощи. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Распорядился выделить 675 млн долларов военной помощи Украине и 2,2 млрд долларов долгосрочных инвестиций в оборону Украины и 18 соседних стран", – отметил он.

Вооруженные силы Украины получат дополнительное оружие из запасов Пентагона, уточнил Блинкен.

"Голос Америки" сообщает, что Украина из 2,2 млрд получит примерно 1 млрд долларов. Остальные деньги распределят между Албанией, Боснией и Герцеговиной, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией.

По информации радиостанции, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским госсекретарь сказал, что президент США Джо Байден делегировал ему полномочия на объявление 20-го транша вооружений и оборудования для Украины из запасов Пентагона.

Военная помощь от CША — какое оружие получат ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам пятой встречи министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии отметил, что американский транш предусматривает поставки гаубиц, боеприпасов к артиллерии, автомобили Humvees, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и другое оборудование.

Таким образом, весь объем американской военной помощи, которую получила Украина от администрации Байдена, оценивается примерно в 15,2 млрд долларов.

[ + – ] Блинкен встретился с детьми, которые пострадали от российских бомбардировок

Военную помощь CША дают вместе с союзниками из более чем 50 стран, чтобы поддержать оборону Украины, добавил Блинкен.

"Предоставляемые нами возможности рассчитаны на то, чтобы обеспечить максимальную эффективность на поле боя", – резюмировал он.

Второй приезд Блинкена в Киев

Стоит подчеркнуть, что Блинкен второй раз приехал в Киев после начала полномасштабного вторжения России. Его незапланированный визит пришелся в момент прогресса Вооруженных сил Украины по возврату захваченных территорий на юге и в Харьковской области.

Блинкен встретился с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, побеседовал с киевскими дипломатами и посетил детскую больницу, где увидел детей, пострадавших от бомбежек российских оккупантов.

Фокус уже писал, что Блинкен в вестибюле больницы встретился с псом "Патроном". Собака помогла найти более 200 российских мин.

Напомним, что 8 сентября прошла 5-я встреча министров обороны почти 40 стран на базе "Рамштайн" в Германии. Во время события глава Минобороны Норвегии Бьорн Арилд Грам завил о передаче ВСУ 160 ракет Hellfire.

В Пентагоне готовят планы среднесрочной и долгосрочной поддержки ВСУ. Если Байден одобрит эту программу, США смогут заключать многолетние контракты на поставки оружия Украине.