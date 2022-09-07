На 5 лет после войны: Пентагон готовится к долгосрочной поддержке ВСУ, – СМИ

Минобороны США будет заключать многолетние контракты на поставки оружия и займется качественной подготовкой украинских военных. По сведениям журналистов, план предусматривает миллиарды долларов военной помощи.

Пентагон готовит подробный анализ и разрабатывает поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на три представителя министерства обороны.

План Пентагона предполагает поддержку ВСУ и после окончания войны с Россией. План курирует глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли.

Основой программы станут миллиарды долларов военной помощи, которые Штаты предоставили Украине после начала полномасштабного вторжения России, подчеркнули собеседники.

[ + – ] Пентагон рассчитывает на длительную войну Украины с РФ

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил об ожидании длительной войны Украины с РФ, поэтому военную поддержку следует продумать на будущее. США рассчитывают планы минимум на ближайшие 5 лет после окончания войны.

План поддержки ВСУ от США — точка зрения Украины будет решающей

В анализе участвуют и украинские представители. Если президент Джо Байден одобрит программу, США будут заключать многолетние контракты на поставки оружия и создадут долгосрочную программу подготовки ВСУ.

Киеву отправят план на оценку с четкой дорожной картой, который подготовят в течение месяца или двух, заявили в Минобороны США.

"Точка зрения Украины имеет решающее значение. Усилия будут постоянно развиваться по мере изменений на поля боя и продвижения украинских сил", – заключил источник.

Отметим, что в администрации Байдена уже не боятся реакции Кремля на поставки оружия, которое может нанести серьезный урон ВС РФ. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор уверен, что Россия не отреагировала на отправки ВСУ крупных дальнобойных систем.

Джо Байден намерен просить у Конгресса предоставление Украине экстренного финансирования в размере 11,7 млрд долларов. Эти деньги потратят на поставку оружия и поддержку работы правительства.

Евросоюз тоже приготовил кредитный пакет помощи Украине на 5 млрд евро на укрепление экономики государства и выплату зарплат.