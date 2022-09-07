На 5 лет после войны: Пентагон готовится к долгосрочной поддержке ВСУ, – СМИ
Минобороны США будет заключать многолетние контракты на поставки оружия и займется качественной подготовкой украинских военных. По сведениям журналистов, план предусматривает миллиарды долларов военной помощи.
Пентагон готовит подробный анализ и разрабатывает поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на три представителя министерства обороны.
План Пентагона предполагает поддержку ВСУ и после окончания войны с Россией. План курирует глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли.
Основой программы станут миллиарды долларов военной помощи, которые Штаты предоставили Украине после начала полномасштабного вторжения России, подчеркнули собеседники.
Высокопоставленный представитель Пентагона заявил об ожидании длительной войны Украины с РФ, поэтому военную поддержку следует продумать на будущее. США рассчитывают планы минимум на ближайшие 5 лет после окончания войны.
План поддержки ВСУ от США — точка зрения Украины будет решающей
В анализе участвуют и украинские представители. Если президент Джо Байден одобрит программу, США будут заключать многолетние контракты на поставки оружия и создадут долгосрочную программу подготовки ВСУ.
Киеву отправят план на оценку с четкой дорожной картой, который подготовят в течение месяца или двух, заявили в Минобороны США.
"Точка зрения Украины имеет решающее значение. Усилия будут постоянно развиваться по мере изменений на поля боя и продвижения украинских сил", – заключил источник.
Отметим, что в администрации Байдена уже не боятся реакции Кремля на поставки оружия, которое может нанести серьезный урон ВС РФ. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор уверен, что Россия не отреагировала на отправки ВСУ крупных дальнобойных систем.
Джо Байден намерен просить у Конгресса предоставление Украине экстренного финансирования в размере 11,7 млрд долларов. Эти деньги потратят на поставку оружия и поддержку работы правительства.
Евросоюз тоже приготовил кредитный пакет помощи Украине на 5 млрд евро на укрепление экономики государства и выплату зарплат.