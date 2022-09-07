На 5 років після війни: Пентагон готується до довгострокової підтримки ЗСУ, – ЗМІ
Міноборони США укладатиме багаторічні контракти на постачання зброї та займеться якісною підготовкою українських військових. За даними журналістів, план передбачає мільярди доларів військової допомоги.
Пентагон готує докладний аналіз і розробляє підтримку Збройних сил України (ЗСУ) у середньостроковій і довгостроковій перспективах. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на трьох представників міністерства оборони.
План Пентагону передбачає підтримку ЗСУ й після закінчення війни з Росією. Планом займається голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі.
Основою програми стануть мільярди доларів військової допомоги, які Штати надали Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, наголосили співрозмовники.
Високопосадовець Пентагону заявив про очікування тривалої війни України з РФ, тому військову підтримку варто продумати на майбутнє. США розраховують плани щонайменше на найближчі 5 років після закінчення війни.
План підтримки ЗСУ від США — думка України буде вирішальною
В аналізі беруть участь й українські представники. Якщо президент Джо Байден схвалить програму, США укладатимуть багаторічні контракти на постачання зброї та створять довгострокову програму підготовки ЗСУ.
Києву відправлять план на оцінку з чіткою дорожньою карткою, який підготують протягом місяця чи двох, заявили в Міноборони США.
"Точка зору України має вирішальне значення. Зусилля постійно розвиватимуться в міру змін на поля бою і просування українських сил", — підсумувало джерело.
Зазначимо, що в адміністрації Байдена вже не бояться реакції Кремля на постачання зброї, яка може завдати серйозної шкоди ЗС РФ. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор упевнений, що Росія не відреагувала на відправлення ЗСУ великих далекобійних систем.
Джо Байден має намір просити в Конгресу надання Україні екстреного фінансування у розмірі 11,7 млрд доларів. Ці гроші витратять на постачання зброї та підтримку роботи уряду.
Євросоюз також приготував кредитний пакет допомоги Україні на 5 млрд євро на зміцнення економіки держави та виплату зарплат.