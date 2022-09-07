На 5 років після війни: Пентагон готується до довгострокової підтримки ЗСУ, – ЗМІ

Міноборони США укладатиме багаторічні контракти на постачання зброї та займеться якісною підготовкою українських військових. За даними журналістів, план передбачає мільярди доларів військової допомоги.

Пентагон готує докладний аналіз і розробляє підтримку Збройних сил України (ЗСУ) у середньостроковій і довгостроковій перспективах. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на трьох представників міністерства оборони.

План Пентагону передбачає підтримку ЗСУ й після закінчення війни з Росією. Планом займається голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі.

Основою програми стануть мільярди доларів військової допомоги, які Штати надали Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, наголосили співрозмовники.

[ + – ] Пентагон розраховує на тривалу війну України з РФ

Високопосадовець Пентагону заявив про очікування тривалої війни України з РФ, тому військову підтримку варто продумати на майбутнє. США розраховують плани щонайменше на найближчі 5 років після закінчення війни.

План підтримки ЗСУ від США — думка України буде вирішальною

В аналізі беруть участь й українські представники. Якщо президент Джо Байден схвалить програму, США укладатимуть багаторічні контракти на постачання зброї та створять довгострокову програму підготовки ЗСУ.

Києву відправлять план на оцінку з чіткою дорожньою карткою, який підготують протягом місяця чи двох, заявили в Міноборони США.

"Точка зору України має вирішальне значення. Зусилля постійно розвиватимуться в міру змін на поля бою і просування українських сил", — підсумувало джерело.

Зазначимо, що в адміністрації Байдена вже не бояться реакції Кремля на постачання зброї, яка може завдати серйозної шкоди ЗС РФ. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор упевнений, що Росія не відреагувала на відправлення ЗСУ великих далекобійних систем.

Джо Байден має намір просити в Конгресу надання Україні екстреного фінансування у розмірі 11,7 млрд доларів. Ці гроші витратять на постачання зброї та підтримку роботи уряду.

Євросоюз також приготував кредитний пакет допомоги Україні на 5 млрд євро на зміцнення економіки держави та виплату зарплат.