США більше не бояться, що військова допомога Україні спровокує Росію, — ЗМІ

Журналісти зазначають, що позиція адміністрації президента США змінилася завдяки тому, що Кремль не зміг втілити свої погрози, а ЗС РФ втрачають силу через виснажувальну війну.

Адміністрація президента США Джо Байдена озброює Україну тим, що може завдати серйозної шкоди російським військам. На відміну від початку вторгнення РФ, американська влада не стурбована реакцією Кремля. Про це пише американське видання The Hill.

Журналісти зазначають, що за останні кілька місяців Вашингтон докладно розповідав про передачу нових безпілотників, потужніших ракет і смертоносних ракетних систем на мільярди доларів. Явна підтримка дуже відрізняється від перших днів повномасштабної війни Росії проти України, коли США не наважувалися перерахувати, що саме прямує до країни, щоб не попередити і не викликати гнів Москви.

Однак усе змінилося завдяки тому, що Кремль не зміг втілити свої погрози.

"Згодом адміністрація усвідомила, що може надати українцям більшу, боєздатну, далекобійну та важку зброю, а росіяни ніяк не відреагували", — розповів колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

За його словами, Росію ніхто не провокував, а адміністрація США із самого початку турбувалася з цього приводу. Проте страх спровокувати росіян зменшився.

The Hill пишуть, що зміна настроїв США частково пов'язана з тим, що Україна перевершила всі очікування міжнародної спільноти, яка вважала, що Київ у лічені дні буде окупований Росією.

"Думаю, адміністрація змінила підхід у тому, як вона говорить про надану допомогу, тому що природа війни змінилася", — сказав Нейтан Селс, колишній заступник Держсекретаря з питань громадської безпеки, демократії та прав людини.

Крім того, останні розвідувальні дані свідчать, що РФ гостро відчуває вплив західних санкцій. А російські війська втрачають силу через виснажуючу їхню війну.

Нагадаємо, 4 вересня американський генерал Бен Годжес заявив, що на Росію чекає "деімперіалізація" та припинення існування. За його словами, Вашингтон має бути готовим до розвалу РФ, щоб не повторювати помилок за часів СРСР.

Раніше, 2 вересня МЗС РФ пригрозило США перетворенням у бік конфлікту у війні з Україною. За словами представника російського дипломатичного відомства, Москва також може використати ядерні ракети, як тільки відчує загрозу своєму існуванню.