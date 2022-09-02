МЗС РФ пригрозило США перетворенням у бік конфлікту у війні з Україною

За словами представника МЗС РФ, його країна також може використати ядерні ракети, як тільки відчує загрозу своєму існуванню.

РФ пригрозила використати ядерну зброю і натякнула, що незабаром може почати розглядати США як ще один бік у війні з Україною. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

"Російська Федерація може використати ядерну зброю, якщо під загрозу поставлять існування країни, це прописано в російській військовій доктрині", — сказав представник МЗС.

Також Рябков знову в ультимативній манері зажадав від Пентагону припинити постачати ЗСУ України далекобійні системи.

За словами російського дипломата, "це шлях у нікуди" та "США від перетворення у бік конфлікту в Україні відокремлює найтонша грань".

Москва загрожує ядерною зброєю: що передувало цьому

У МЗС Російської Федерації у такий спосіб могли відреагувати на те, що в п'ятницю, 2 вересня, глави Мінфінів країн G7 погодилися запровадити стелю ціни на російську нафту.

Крім того, Глави Мінфінів G7 підтвердили намір ввести "стелю цін" на російський газ і оголосили про намір заборонити послуги з транспортування морем нафти РФ, якщо ту продаватимуть вище за визначену заходом стелю.

Зі свого боку, представник Мінфіну США сказав, що введення стелі цін на російську нафту завдасть потужного удару по фінансах РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія відновила у Криму інфраструктуру для ядерної зброї. За словами гендиректорки центру Аліни Фролової, армія РФ направила на півострів спецпідрозділ, який обслуговує ядерні об'єкти. Російські ракети можуть прилетіти із Криму до будь-якої європейської столиці.

Крім того, наприкінці серпня президент Білорусі Лукашенко заявив про модернізацію Су-24 для перенесення ядерних ракет. За словами Лукашенка, Захід має майбутнє лише у співпраці з Росією та Білоруссю, а США "зникнуть з радарів".