"Усе готово!": Лукашенко заявив про модернізацію Су-24 для перенесення ядерних ракет

За словами президента Білорусі, Захід має майбутнє лише в співпраці з Росією та Білоруссю, а США "зникнуть із радарів".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що їхні бомбардувальники Су-24 переобладнали для перенесення ядерних бомб. Про це повідомляє РБК.

За словами Лукашенка, Захід не врятують гелікоптери чи літаки, якщо вони підуть на загострення.

"Ми колись із Путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо й білоруські літаки Су-24 для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язикою ляпаємо? Все готове", — заявив Лукашенко.

Після цієї заяви самопроголошений президент заявив, що США зникнуть із радарів, а Європа може мати майбутнє лише в співпраці з РФ і Білоруссю. За його словами, всі ресурси є в них. Однак на Заході побоюються "зникнення із радарів" Сполучених Штатів.

Як зазначають у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", спочатку Лукашенко просив передати їм сучасніші Су-35 для перенесення ядерної зброї. Однак Путін тоді сказав, що для цієї мети підійдуть і старіші Су-25. У результаті зараз заявлено про Су-24.

Су-24 — це радянський тактичний фронтовий бомбардувальник. Може бути носієм тактичних ядерних зарядів. Офіційно Білорусь відмовилася від експлуатації Су-24 ще у 2012 році. Було заявлено, що їх дешевше списати, аніж модернізувати. На кінець 2011 року у ВПС Білорусі було 35 бомбардувальників Су-24.

Нагадаємо, 24 серпня Олександр Лукашенко закликав не розслаблятися своїх військових, оскільки "все тільки починається".

Раніше Лукашенко визнав участь Білорусі у війні проти України з превентивною метою.