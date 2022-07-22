У превентивних цілях: Лукашенко визнав участь Білорусі у війні проти України (відео)

За словами лідера Білорусі, з їхньої території зайшло 20 тисяч військових в Україну, а також було завдано ударів з "Іскандерів". Також він зазначив, що йде війна з НАТО, а не з українською державою.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю France-Presse пояснив, як Білорусь підтримує російське вторгнення проти України. Про це повідомляє держвидання "Белта".

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За словами Лукашенка, з території Білорусі було завдано ударів "Іскандерами" по українських "військових об'єктах". Він додав, що російські війська зайшли на територію України. Їх було 20 000 причому не із Західного військового округу, а зі Східного. Війська РФ були на навчаннях. Він також заявив, що зараз вони воюють з НАТО, а не з Україною, принагідно звинувативши Альянс у більшій агресії.

"Так, ми беремо участь в операції. Але як: ми закрили захід, південний захід Білорусі, щоб ви звідти не вдарили в спину росіянам. Ось наша участь. Так, ми лікували поранених, загиблих людей приймали на територію Білорусі. Ми ліки передавали і передаємо й українцям, і росіянам. Це наша участь в операції. Ми людей не вбиваємо", — заявив президент.

Також він додав, що не виправдовує РФ, а підтримує їх. Росія була змушена ввести війська для власної безпеки.

"Навіщо на кордоні розгорнули 4 дивізіони? Навіщо? Навіщо ви проти нас націлилися?" — запитував Лукашенко.

Він висловив упевненість, що якби не превентивний удар, то натовські війська завдали б масованого удару.

Нагадаємо, 21 липня Лукашенко розповів, звідки на Білорусь готувався напад. Було завдано ударів "Іскандерами" по українських "Точках-У".

Раніше президент Білорусі заявив, що Україні не потрібні засоби ППО та РСЗВ. Для завершення війни Україна має відмовитись від погроз РФ.