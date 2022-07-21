"Україні не треба РСЗВ та ППО": Лукашенко вигадав, як Києву закінчити війну (відео)

Політик вважає, що для закінчення бойових дій Україна має сісти за стіл переговорів і "відмовитися від погроз РФ". При цьому він вважає, що завершення війни зараз може статися "за більш прийнятних умов для Києва".

Олександр Лукашенко вважає, що закінчення війни залежить лише від України. Про це президент Білорусі заявив у черговому інтерв'ю, відповідаючи на запитання журналіста щодо завершення бойових дій.

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"Усе залежить лише від України. Зараз особливість моменту в тому, що цю війну можна закінчити на більш прийнятних умовах для України", — сказав лідер РБ.

За його словами, для цього Київ має сісти за стіл переговорів і "погодитися ніколи не погрожувати Росії", а також відмовитися від розміщення на території країни "зброї, яка загрожує Російській Федерації".

Як вважає Лукашенко, НАТО "має дати гарантії", що з території України ніколи не буде загрози для РФ.

"Україні не треба РСЗВ, протиповітряна оборона, яка б'є на 200-300 км, 500 км. Не треба такі ракети. Навіщо? Україні треба те, що забезпечить мир у себе", — прокоментував він.

Також білоруський політик сказав, що "денацифікація", яку в Росії офіційно називають однією з цілей війни в Україні, — це "філософія". Основною причиною військової агресії він називає "безпеку російської території".

"Натовцям та американцям потрібна була війна. І вони робили все, щоб цю ситуацію створити, щоб підштовхнути до цього", — сказав глава сусідньої держави.

Лукашенко додав, що сьогодні вже не йдеться про виведення російських військ із захоплених територій Херсонської, Луганської і Донецької областей.

"Це вже не обговорюється. Про це можна було говорити у березні", — уточнив президент.

Нагадаємо, наступником Лукашенка може стати держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович. Як стверджує генерал-майор СБУ Віктор Ягун, російське лобі поставило його "наглядачем" у Білорусі.

Раніше Фокус писав, що пропагандисти у Білорусі планують зняти постановку про "знищення" РСЗВ HIMARS.