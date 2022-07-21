"Украине не надо РСЗО и ПВО": Лукашенко придумал, как Киеву закончить войну (видео)

Политик считает, что для окончания боевых действий Украина должна сесть за стол переговоров и "отказаться от угроз РФ". При этом он считает, что завершение войны сейчас может произойти "на более приемлемых условиях для Киева".

Александр Лукашенко считает, что окончание войны зависит только от Украины. Об этом президент Беларуси заявил в очередном интервью, отвечая на вопрос журналиста о завершении боевых действий.

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"Все зависит только от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины", – в частности, сказал лидер РБ.

По его словам, для этого Киев должен сесть за стол переговоров и "согласиться никогда не угрожать России", а также отказаться от размещения на территории страны "оружия, угрожающего Российской Федерации".

Как считает Лукашенко, НАТО "должно дать гарантии", что с территории Украины никогда не будет угрозы для РФ.

"Украине не надо РСЗО, противовоздушная оборона, которая бьет на 200-300 км, 500 км. Не надо такие ракеты. Зачем? Украине надо то, что обеспечит мир у себя", – прокомментировал он.

Также белорусский политик сказал, что "денацификация", которую в России официально называют одной из целей войны в Украине, – это "философия". Основной причиной военной агрессии он называет "безопасность российской территории".

"Натовцам и американцам нужна была война. И они делали все, чтобы эту ситуацию создать, чтобы подтолкнуть к этому", – сказал глава соседнего государства.

Лукашенко добавил, что сегодня уже не идет речи о выводе российских войск с захваченных территорий Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

"Это уже не обсуждается. Об этом можно было говорить в марте", – уточнил президент.

Напомним, преемником Лукашенко может стать госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. Как утверждает генерал-майор СБУ Виктор Ягун, российское лобби поставило его "смотрящим" в Беларуси.

Ранее Фокус писал, что пропагандисты в Беларуси планируют снять постановку об "уничтожении" РСЗО HIMARS.