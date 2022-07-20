Пропагандисты в Беларуси планируют снять постановку об "уничтожении" РСЗО HIMARS (фото)

Как пишут в соцсетях, один из российских журналистов написал письмо к министру обороны Беларуси с просьбой посодействовать в подготовке сюжета.

Пропагандисты Беларуси и РФ планируют снять сюжет об "уничтожении" американского РСЗО HIMARS. Об этом сообщил блогер "Крымский бандер*вец".

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Он опубликовал документ от федерального предприятия "Россия сегодня", направленное в Минобороны Беларуси на главу генерал-лейтенанта Хренина. В нем министра обороны просят "оказать содействие" в подготовке сюжете об уничтожении войсками РФ американского HIMARS.

"Согласно достигнутым договоренностям, макет пусковой установки будет поставлен российской стороной 22 июля 2022 года на военный полигон "Обуз-Лесновский" в день проведения постановочной съемки.

[ + – ] Документы главе Минобороны Беларуси

Также в документе указывается, что репортаж выйдет на сайте sputnik.by. Заявляется, что это один из лидеров информационного рынка Беларуси. Его посещает 10 млн уникальных пользователей каждый месяц из свыше 100 стран мира. В обращении указывается личные данные журналиста, который отправил письмо.

На данный момент нет фактов, которые бы доказывали или опровергали достоверность обращения.

Напомним, в росСМИ заявили, что Украина уже якобы получила дальнобойные ракеты ATACMs с дальностью стрельбы в 300 км.

Ранее в ВС РФ отрапортовали об "уничтожении" заряжающей машины к HIMARS, однако проблема в том, что их не существует в природе.