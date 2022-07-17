В Минобороны РФ отчитались об "уничтожении заряжающей машины" для HIMARS: ее не существует

Российские власти утверждают, что помимо "транспортно-заряжающей" техники возле Покровска Донецкой области уничтожена сама пусковая установка РСЗО.

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS, а также "транспортно-заряжающей машины" к ней, несмотря на то, что заряжать эта американская РСЗО не нуждается в специальной технике для ее пополнения боеприпасов. Соответствующий пост российское ведомство обнародовало в воскресенье, 17 июля.

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Как утверждают в Минобороны РФ, пусковая установка HIMARS была уничтожена в районе Покровска Донецкой области (в сводке российского ведомства город упомянут под старым названием Красноармейск — ред.).

"(Также) высокоточным оружием наземного базирования (уничтожена) транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS", — говорится в сводке.

Отметим, что для пополнения запасов HIMARS не предусмотрено наличие "транспортно-заряжающей машины", так как блок снарядов загружается самой установкой, а подвоз блока производится при помощи грузовика.

По версии Минобороны РФ, к настоящему моменту российские военные якобы уничтожили три установки HIMARS. 6 июля ведомство государства-агрессора отчиталось, что ВС РФ уничтожили две системы в Донецкой области. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал эту информацию фейковой.

Напомним, недавно в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Вооруженные силы Украины могут наносить удары по временно оккупированному Крыму при помощи американских установок HIMARS для обеспечения безопасности страны.