В Минобороны РФ заявили о якобы уничтоженных двух HIMARS и боеприпасов к ним

В качестве "доказательств" ведомство опубликовало кадры ночного ракетного удара, на которых сложно что-то разобрать.

Спикер министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что в районе Малотарановки Донецкой области российская авиация уничтожила две американские пусковые установки системы залпового огня HIMARS и два склада боеприпасов к ним.

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Заявление проиллюстрировали сделанными ночью кадрами ракетного удара по каким-то объектам.

[ + – ] Заявление Минобороны проиллюстрировали такими кадрами

В Национальной полиции подтвердили, что в течение последних суток оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области из артиллерии, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч". В том числе под обстрел попала и Малотарановка. Однако в сообщении полиции сказано лишь о повреждении 44 гражданских объектов.

Ранее журналисты издания "Проект" проанализировали информацию, озвученную в брифингах Конашенкова, и пришли к выводу, что у спикера Минобороны большие проблемы с арифметикой, географией и логикой. К примеру, российские военные заявляли, что до войны у Украины было 152 самолета, а 26 июня Конашенков доложил об уничтожении 215 украинских самолетов.

Также выяснилось, что, судя по информации Минобороны, не менее 25 населенных пунктов российская армия захватила больше одного раза. Иногда спикер докладывает о "взятии под контроль" несуществующих населенных пунктов, например, 6 марта он заявил о захвате села Закаблуховка, которого нет на современных картах.

Напомним, 4 июня Генштаб Украины опубликовал кадры работы установок HIMARS в Запорожской области, отметив, украинские военнослужащие успешно применили дальнобойную артиллерию.

Об успешном использовании украинскими военнослужащими РСЗО HIMARS ранее сообщал Пентагон. Министерство обороны США утверждает, что подразделения ВСУ применяют РСЗО для уничтожения командных пунктов ВС РФ на фронте.

Как сообщалось, журналисты издания "Тексты" составили карты, на которых показано, какие районы в тылу врага находятся в доступной для HIMARS, M777 и "Точка-У" зоне.