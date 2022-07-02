ВСУ успешно используют HIMARS для уничтожения командных пунктов ВС РФ, — Пентагон

Атака по командным пунктам позволяет снижать потенциал российской армии на поле боя, — заявил представитель Минобороны.

Представитель Минобороны США заявил, что Украина успешно использует РСЗО HIMARS для поражения российских командных пунктов. Об этом сообщает CNN.

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Высокопоставленный чиновник говорит, что ВСУ добились большого успеха, используя реактивные установки для поражения российских командных пунктов. Это снижает их возможности на поле боя. Поставка HIMARS позволяет Украине уничтожать цели на более дальнем расстоянии, в сравнении с другими артиллерийскими системами.

"Украинцы могут тщательно выбирать цели, которые будут подрывать усилия России более систематическим образом, чем они могли бы сделать это с артиллерийскими системами меньшей дальности", — сказал чиновник, выступая перед группой журналистов в пятницу.

Также он добавил, что Украина находится в самом начале применения HIMARS, но до сих пор она эффективна в их использовании после короткого периода обучения. Ныне США анонсировали поставку еще 4 HIMARS, которые должны поступить в середине июля.

Представитель Пентагона прокомментировал и удар по ТЦ в Кременчуге российскими войсками. Он заявил, что ВС РФ не могли не знать, что они атакуют гражданский объект. Они определенно это знали, точно также они были осведомлены, какой ущерб может быть нанесен. Сама ракета Х-22 никогда не предназначалась для ударов по таким объектам — это ракета для поражения авианосцев.

Напомним, вчера в Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи на 820 млн долларов, в нее войдут дополнительные ракеты для HIMARS.

Ранее в Минобороны США уже высказывали позитивные комментарии о работе HIMARS по целям РФ.