ЗСУ успішно використовують HIMARS для знищення командних пунктів ЗС РФ, — Пентагон

Атака по командних пунктах дозволяє знижувати потенціал російської армії на полі бою, — заявив представник Міноборони.

Представник Міноборони США заявив, що Україна успішно використовує РСЗВ HIMARS для ураження російських командних пунктів. Про це повідомляє CNN.

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Високопосадовець каже, що ЗСУ досягли великого успіху, використовуючи реактивні установки для ураження російських командних пунктів. Це знижує можливості на полі бою. Постачання HIMARS дозволяє Україні знищувати цілі на дальній відстані порівняно з іншими артилерійськими системами.

"Українці можуть ретельно обирати цілі, які підриватимуть зусилля Росії більш систематично, ніж вони могли б зробити це з артилерійськими системами меншої дальності", — сказав чиновник, виступаючи перед групою журналістів у п'ятницю.

Також він додав, що Україна знаходиться на початку застосування HIMARS, але досі вона ефективна в їх використанні після короткого періоду навчання. Нині США анонсували постачання ще 4 HIMARS, які мають надійти в середині липня.

Представник Пентагону прокоментував удар по ТЦ у Кременчуці російськими військами. Він заявив, що ЗС РФ не могли не знати, що вони атакують цивільний об'єкт. Вони напевно це знали, так само вони були обізнані, яких збитків може бути завдано. Сама ракета Х-22 ніколи не призначалася для ударів на такі об'єкти — це ракета для ураження авіаносців.

Нагадаємо, вчора у Пентагоні анонсували новий пакет військової допомоги на 820 млн доларів, до неї увійдуть додаткові ракети для HIMARS.

Раніше в Міноборони США вже висловлювали позитивні коментарі щодо роботи HIMARS по цілях РФ.