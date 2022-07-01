Україна отримає $820 млн додаткової військової допомоги від США, — Пентагон

У новому пакеті постачання знаходяться американо-норвезькі ЗРК NASAMS, боєприпаси до РСЗВ HIMARS, а також додаткові протиартилерійські радари.

”Міністерство оборони США сьогодні, 1 липня, оголосило про додаткову військову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Це 14 постачання військової техніки Україні, починаючи із серпня минулого року.

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До нового пакету військової допомоги входять:

два пересувні зенітно-ракетні комплекси NASAMS середньої дальності, який призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах;

середньої дальності, який призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах; додаткові боєприпаси для високомобільних РСЗВ HIMARS;

майже 150 000 снарядів до 155-мм артилерійських установок;

чотири додаткові протиартилерійські радари.

[ + – ] ЗРК NASAMS

У Пентагоні зазначають, що з початку правління адміністрації президента Джо Байдена, Сполучені штати виділили Україні майже 7,6 млрд доларів як допомогу у сфері безпеки, зокрема приблизно 6,9 млрд доларів із початку збройного вторгнення Росії 24 лютого.

Характеристики ЗРК NASAMS

Зенітно-ракетний комплекс NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) був розроблений компаніями Raytheon (США) та Kongsberg (Норвегія). Це мобільна система протиракетної оборони, яка поєднує в собі пускові установки та системи управління норвезького виробництва з американськими вдосконаленими ракетами класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM).

Система здатна одночасно вражати 72 цілі, пише військовий експерт Кріс Оуен.

Установка також об'єднує радари MPQ-64 Sentinel та ракети AMRAAM з норвезькою системою управління боєм FDC, що дозволяє ефективно вражати цілі на дистанції 25 км та вище, залежно від типу ракет, на висоті від 300 м до 16 км. Заявлена точність ураження цілей становить 85%.

Раніше повідомлялося, що українські військові вже освоюють американо-норвезьку ЗРК NASAMS, постачання яких анонсувалося в межах наступного пакету військової допомоги для України.

За даними каналу CNN, Пентагон зараз розглядає 1 300 пропозицій від 800 компаній щодо інноваційного озброєння, яке може бути розроблене для України. Журналісти зазначили, що найближчими тижнями Пентагон ухвалить рішення про те, які ідеї будуть реалізовані, що зрештою може призвести до виробництва зброї для ЗСУ.