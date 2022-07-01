800 компаній запропонували Пентагону озброїти Україну для боротьби з РФ, — CNN

За інформацією журналістів, міністерство оборони США розглядає варіанти, які можна швидко експортувати, розгортати з мінімальною підготовкою та які довели свою ефективність на полі бою.

Міністерство оборони США зараз розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо інноваційного озброєння та комерційних можливостей, які б вони могли розробити для України в її боротьбі з Росією. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на представника Пентагону.

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За інформацією журналістів, найближчими тижнями Пентагон ухвалить рішення про те, які ідеї реалізують, що в кінцевому підсумку може призвести до виробництва зброї для ЗСУ, а також для американських військ.

У Пентагоні запросили ключове озброєння, включаючи засоби протиповітряної оборони, протитанкові, протипіхотні, берегові, безпілотні авіаційні системи, контрбатарейний та захищений зв'язок. Їх Україна визначила, як ключову військову потребу. Вони запитані в межах широкої ініціативи Міноборони США щодо "виконання пріоритетних запитів України на допомогу у сфері безпеки".

Відповідно до початкового запиту ідей, спрямованих промисловості, мета полягає в тому, щоб отримати ідеї та інформацію для прискорення виробництва та наростити більше потужностей на промисловій базі. Оскільки тепер США та союзникам, ймовірно, доведеться підтримувати Україну ще довго після того, як її власні запаси зброї закінчаться.

План відділу щодо потенційних нових виробничих контрактів показує певну терміновість, тому що в Пентагоні шукають постачання, які відбудуться в діапазоні від 30 до 180 днів.

"Зокрема, міністерство вивчає варіанти, які б дозволили прискорити виробництво та наростити додаткові потужності на промисловій базі для зброї та спорядження, які можна швидко експортувати, розгортати з мінімальною підготовкою і які довели свою ефективність на полі бою", — розповіли в Пентагоні.

Нагадаємо, 30 червня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що Італія може відправити в Україну щось схоже на гаубиці, бо зараз українським військовим важливо мати достатню кількість зброї.

29 червня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що зараз ЗСУ отримують на озброєння таку зброю, про яку мріяли кілька місяців тому. Українські військові освоюють РСЗВ, різні види артилерії, засоби ППО, гусеничну та колісну техніку, а також кораблі.