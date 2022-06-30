Італія може відправити важку зброю в Україну, — прем'єр Нідерландів

За словами Марка Рютте, Рим може приєднатися до постачання зброї Україні, оскільки для нашої країни дуже важливо мати важке озброєння.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україні дуже важливо мати достатню кількість важкого озброєння, тому Італія постачатиме Україні щось схоже на гаубиці. Про це повідомляє Politico.

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У кулуарах саміту НАТО в Мадриді журналісти поспілкувалися з прем'єром Нідерландів на постачання зброї в Україну. Рютте заявив, що Італія постачатиме Україні важку зброю. Наразі найскладніша ситуація на сході України, де останні тижні російські війська повільно, але постійно рухаються.

"Неймовірно важливо, щоб Україна отримувала достатню кількість важких систем озброєння", — заявив Рютте.

Нідерланди зі свого боку об'єднує зусилля з Німеччиною, і так було поставлено САУ PzH 2000. За заявою прем'єр-міністра, Італія також вирішила зробити свій внесок. На уточнювальне питання, чи йдеться про ті ж PzH 2000, але з Італії, Рютте сказав, що це ще доведеться побачити.

Представник Міноборони Італії, зі свого боку, заявив, що список матеріалів для України засекречений, тому він не став коментувати будь-які поставки.

Зазначається, що в Італії зростає тиск із метою збільшення кількості постачань зброї для ЗСУ.

Нагадаємо, Італія передала Україні гаубиці FH-70, які з 26 травня вже знищують ворога на передовій. З 21 червня до них приєдналися німецько-нідерландські САУ PzH 2000.