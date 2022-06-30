Италия может отправить тяжелое оружие в Украину, — премьер Нидерландов

По словам Марка Рютте, Рим может присоединиться к поставкам оружия Украине, так как для нашей страны крайне важно иметь тяжелое вооружение.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украине очень важно иметь достаточное количество тяжелого вооружения, поэтому Италия будет поставлять Украине нечто похожее на гаубицы. Об этом сообщает Politico.

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В кулуарах саммита НАТО в Мадриде журналисты пообщались с премьером Нидерландов на тему поставок оружия в Украину. Рютте заявил, что Италия будет поставлять Украине тяжелое оружие. На данный момент самая сложная ситуация на востоке Украины, где последние недели российские войска медленно, но постоянно продвигаются.

"Невероятно важно, чтобы Украина получала достаточное количество тяжелых систем вооружения", — заявил Рютте.

Нидерланды со своей стороны объединяет усилия с Германией, и таким образом были поставлены САУ PzH 2000. По заявлению премьер-министра, Италия также решила внести свой вклад. На уточняющий вопрос, идет ли речь о тех же PzH 2000, но из Италии, Рюте сказал, что это еще предстоит увидеть.

Представитель Минобороны Италии в свою очередь заявил, что список материалов для Украины засекречен, поэтому он не стал комментировать какие-либо поставки.

Отмечается, что в Италии растет давление с целью увеличить количество поставок оружия для ВСУ.

Напомним, Италия передала Украине гаубицы FH-70, которые с 26 мая уже уничтожают врага на передовой. С 21 июня к ним присоединились немецко-нидерландские САУ PzH 2000.