800 компаний предложили Пентагону вооружить Украину для борьбы с РФ, — CNN

По информации журналистов, министерство обороны США рассматривает варианты, которые можно быстро экспортировать, развертывать с минимальной подготовкой и которые доказали свою эффективность на поле боя.

Министерство обороны США сейчас рассматривает 1300 предложений от 800 компаний относительно инновационного вооружения и коммерческих возможностей, которые они могли бы разработать для Украины в ее борьбе с Россией. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

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По информации журналистов, в ближайшие недели Пентагон примет решение о том, какие идеи будут реализованы, что в конечном итоге может привести к производству оружия для ВСУ, а также для американских войск.

В Пентагоне запросили ключевое вооружение, включая средства противовоздушной обороны, противотанковые, противопехотные, береговые, беспилотные авиационные системы, контрбатарейную и защищенную связь. Их Украина определила, как ключевую военную потребность. Они были запрошены в рамках широкой инициативы Минобороны США по "выполнению приоритетных запросов Украины на помощь в области безопасности".

Согласно первоначальному запросу идей, направленных промышленности, цель состоит в том, чтобы получить идеи и информацию для ускорения производства и нарастить больше мощностей на промышленной базе. Поскольку теперь США и союзниками, вероятно, придется поддерживать Украину еще долго после того, как ее собственные существующие запасы оружия закончатся.

План отдела в отношении потенциальных новых производственных контрактов отражает некоторую срочность, потому что в Пентагоне ищут поставки, которые будут совершиться в диапазоне от 30 до 180 дней.

"В частности, министерство изучает варианты, которые позволили бы ускорить производство и нарастить дополнительные мощности на промышленной базе для оружия и снаряжения, которые можно быстро экспортировать, развертывать с минимальной подготовкой и которые доказали свою эффективность на поле боя", — рассказали в Пентагоне.

Напомним, 30 июня премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что Италия может отправить в Украину нечто похожее на гаубицы, потому что сейчас украинским военным важно иметь достаточное количество оружия.

29 июня министр обороны Алексей Резников рассказал, что сейчас ВСУ получают на вооружение такое оружие, о котором мечтали несколько месяцев назад. Украинские военные осваивают РСЗО, различные виды артиллерии, средства ПВО, гусеничную и колесную технику, а также корабли.