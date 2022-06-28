Українські військові вже освоюють норвезькі ЗРК NASAMS, — Politico

За даними журналіста, допомогу анонсують у новому пакеті військової допомоги, який уже практично доопрацьовано.

Українські військові вже освоюють американсько-норвезький зенітно-ракетний комплекс NASAMS. Про це повідомили джерела журналіста Пола Маклірі в Пентагоні.

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За його інформацією, бійці ЗСУ вже навчаються на засобах протиракетної оборони NASAMS, які мають поставити Штати. Анонсувати передавання ЗРК мають у межах наступного пакету військової допомоги для України.

Вказується, що процес підготовки нового пакета допомоги перебуває на фінальній стадії. Він враховуватиме підкріплення можливостей української системи ППО.

"Пакет містить у собі розширені засоби ППО середньої та великої дальності для українців разом з іншими найменуваннями, яких вони потребують", — заявив раніше прессекретар Пентагону Джейк Салліван.

Зазначимо, що ЗРК NASAMS призначений для збивання повітряних цілей. Залежно від типу ракет дальність комплексу може сягати 180 км.

Нагадаємо, у ЗМІ заявили, що США оголосить про постачання в Україну систем ПРО до кінця тижня. Ймовірно, йдеться про ЗРК NASAMS.

Фокус детально розбирався, у чому особливість ЗРК NASAMS, яку може отримати Україна.