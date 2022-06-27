У чому особливість системи протиракетної оборони NASAMS, яку може отримати Україна

За даними журналістів, США можуть оголосити про постачання ПРО в Україну вже до кінця тижня. В одну батарею комплексу входить до 54 ракет.

Якщо Україна справді отримає системи протиракетної оборони NASAMS, це буде серйозним посиленням. Особливості ЗРК описав історик та військовий експерт Кріс Оуен у Твіттері.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

NASAMS — це ЗРК типу "земля-повітря", що складається з норвезької установки та з американськими ракетами середньої дальності AIM-120 (AMRAAM). Вона здатна одночасно відстежувати до 72 цілей.

Ракети AIM-120 є найпоширенішими ракетами серед країн НАТО. Як пише військовий експерт Томас Тейнер, в Альянсі є понад 10 тисяч ракет AIM-120C. Річні потужності дозволяють виготовляти понад 800 ракет.

Імовірність влучення — 85%

Установка також об'єднує радари MPQ-64 Sentinel та ракети AMRAAM із норвезькою системою управління боєм FDC. Його ефективна дальність стрільби становить близько 25 км на висоті від 300 метрів до 16 км, а заявлена можливість ураження цілі становить 85%. Залежно від ракети дальність ураження може підвищуватися.

[ + – ] Пуск ракети AIM-120

Одна батарея NASAMS складається з:

дев'яти пускових установок із 54 ракетами

трьох радарів MPQ-64F

одного вогневого контрольного центра

однієї машини зв'язку

однієї машини з оптико-електронною камерою для пасивного наведення

Вартість однієї батареї складає близько 64 млн доларів.

У чому особливість NASAMS?

Як зазначає експерт, серед особливостей ЗРК — це робота всього комплексу через військову мережу передачі даних Link 16. Елементи всього комплексу можуть бути широко розосереджені, що ускладнить наведення супротивника. Водночас навіть якщо ворог зможе знищити один з елементів системи, то інші частини продовжуватимуть працювати.

Радари взаємозамінні, а центр управління вогнем може отримувати команди зі штабу. Усі 54 ракети в батареї можуть бути випущені по різних цілях протягом 12 секунд.

Усього існує 3 модифікації NASAMS — 1, 2 та 3. Нині на озброєнні знаходяться лише друга та третя генерація ЗРК. Наразі невідомо, яку з них придбає США для України.

У чому різниця між ПРО та ППО?

Протиракетна оборона — це комплекс заходів захисту від ракетних ударів, включаючи балістичні ракети, високоманеврені ракети, аеробалістичні та крилаті ракети. Для виявлення цілей використовуються станції радіолокації.

Протиповітряна оборона включає вже і засоби, що дозволяють вражати ширший спектр повітряних цілей, включаючи пілотовану і безпілотну авіацію.

Нагадаємо, у ЗМІ заявили, що США оголосить про постачання в Україну систем ПРО до кінця тижня. Ймовірно, йдеться про ЗРК NASAMS.

Також у МВС заявили, що ЗС РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні.