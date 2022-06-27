США до кінця тижня оголосять про постачання систем ПРО в Україну, — CNN

Крім передових зенітно-ракетних комплексів, за даними журналістів, у межах військової допомоги Київ також отримає додаткові артилерійські снаряди та контрбатарейні радари.

США до кінця цього тижня планують офіційно оголосити про закупівлю та передачу Україні систем протиракетної оборони середньої та великої дальності. Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на свої обізнані джерела.

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Журналісти нагадують, що декількома днями раніше президент США Джо Байден анонсував виділення Україні нової військової допомоги, в межах якої українські військовослужбовці отримають сучасніші ракетні системи та боєприпаси.

За даними джерел, до кінця цього тижня офіційний Вашингтон оголосить про передачу додаткових артилерійських снарядів та контрбатарейних радарів.

Крім цього, як сказано в матеріалі CNN, США готують заяву про закупівлю та постачання систем ПРО середньої та великої дальності у відповідь на запит Києва, який просив союзників направити в Україну озброєння NASAMS, здатне вражати цілі на відстані понад 160 км. У разі передачі передових зенітно-ракетних комплексів українським військовослужбовцям доведеться пройти додаткове навчання протягом кількох тижнів.

"Американські аналітики все частіше передбачають довгу і важку битву у східній частині України, з великими втратами особового складу та техніки з обох боків. Американські чиновники вважають, що російські сили планують продовжувати інтенсивні атаки на сході, що характеризуються важкими артилерійськими та ракетними ударами, з наміром часом виснажити українські сили та рішучість НАТО", — зазначили у своїй публікації журналісти CNN.

[ + – ] США до кінця тижня оголосять про постачання систем ПРО в Україну

Нагадаємо, 20 червня видання Politico повідомило про те, що США планують додатково відправити в Україну чотири далекобійні РСЗВ HIMARS.

Також німецькі ЗМІ писали, що Україна за своєю ініціативою закупила у Німеччини близько 3 тисяч протитанкових комплексів Matador.