Ще чотири HIMARS: Пентагон хоче відправити в Україну додаткові РСЗВ, — ЗМІ
Якщо Білий Дім підтримає відправлення ще чотирьох ракетних установок, це подвоїть HIMARS в Україні.
Міністерство оборони США схиляється до відправлення ще чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS в Україну у межах наступного траншу військової допомоги. Про це пише видання Politico із посиланням на неназваних представників Пентагону.
Так, США вже відправляють чотири HIMARS та високоточні боєприпаси, здатні уражати цілі на відстані 77 км. Якщо Білий дім схвалить рішення про надсилання додаткових РСЗВ, кількість ракетних установок в Україні подвоїться.
Проте, як уточнюють джерела видання, остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено. Все залежатиме від "нагальних потреб України", кажуть у Пентагоні.
Джерела видання стверджують, що рішення про остаточну кількість озброєння у межах нового пакету військової допомоги може змінитись в останню хвилину.
"Ми очікуємо швидкої передачі більшої кількості HIMARS і більшої кількості керованих снарядів", — підкреслили в Пентагоні.
Навіть якщо кількість HIMARS буде подвоєна, то в Україні незмінно говорять про те, що ЗСУ знадобиться набагато більше ракетних установок, а також боєприпаси більшої дальності.
Як розповіла у коментарі Politico народна депутатка Олександра Устінова, чотирьох уже схвалених HIMARS точно замало. "Ми просили вдесятеро більше", — наголосила українська парламентарка.
Нагадаємо, США пообіцяли поставити HIMARS в Україну до кінця червня. Разом із реактивними системами залпового вогню приїдуть бійці ЗСУ, які пройшли навчання щодо їх використання.
У Держдумі РФ, зі свого боку, пригрозили, що якщо ЗСУ отримають реактивні системи залпового вогню далекої дії, Росія може у відповідь завдати ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та державним установам. При цьому НАТО дій у відповідь на поставки HIMARS з боку держави-агресора не очікує.