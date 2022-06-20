Ще чотири HIMARS: Пентагон хоче відправити в Україну додаткові РСЗВ, — ЗМІ

Якщо Білий Дім підтримає відправлення ще чотирьох ракетних установок, це подвоїть HIMARS в Україні.

Міністерство оборони США схиляється до відправлення ще чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS в Україну у межах наступного траншу військової допомоги. Про це пише видання Politico із посиланням на неназваних представників Пентагону.

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Так, США вже відправляють чотири HIMARS та високоточні боєприпаси, здатні уражати цілі на відстані 77 км. Якщо Білий дім схвалить рішення про надсилання додаткових РСЗВ, кількість ракетних установок в Україні подвоїться.

Проте, як уточнюють джерела видання, остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено. Все залежатиме від "нагальних потреб України", кажуть у Пентагоні.

Джерела видання стверджують, що рішення про остаточну кількість озброєння у межах нового пакету військової допомоги може змінитись в останню хвилину.

"Ми очікуємо швидкої передачі більшої кількості HIMARS і більшої кількості керованих снарядів", — підкреслили в Пентагоні.

Навіть якщо кількість HIMARS буде подвоєна, то в Україні незмінно говорять про те, що ЗСУ знадобиться набагато більше ракетних установок, а також боєприпаси більшої дальності.

Як розповіла у коментарі Politico народна депутатка Олександра Устінова, чотирьох уже схвалених HIMARS точно замало. "Ми просили вдесятеро більше", — наголосила українська парламентарка.

Нагадаємо, США пообіцяли поставити HIMARS в Україну до кінця червня. Разом із реактивними системами залпового вогню приїдуть бійці ЗСУ, які пройшли навчання щодо їх використання.

У Держдумі РФ, зі свого боку, пригрозили, що якщо ЗСУ отримають реактивні системи залпового вогню далекої дії, Росія може у відповідь завдати ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та державним установам. При цьому НАТО дій у відповідь на поставки HIMARS з боку держави-агресора не очікує.