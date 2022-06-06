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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Постачання РСЗВ: у Держдумі РФ погрожують ударами по держустановах і транспортних об'єктах України

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М270, ракети М270, війна М270
Фото: Цензор.НЕТ | Великобританія обіцяє поставити ЗСУ гусеничні РСЗВ М270

Російські парламентарі натякають, що у Києві працюють аеропорт, Верховна Рада та Міністерство оборони. Тим часом ЗСУ освоюють американські РСЗВ HIMARS.

Якщо Збройні сили України отримають реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) дальньої дії, Росія може у відповідь завдати ударів об'єктам транспортної інфраструктури та державним установам. Про це сказав голова комітету Держдуми РФ із оборони Андрій Картаполов.

"У межах України насамперед. Таких об'єктів багато", — заявив російський депутат.

Картаполов зазначив, що українська транспортна інфраструктура працює, хоч і з деякими труднощами.

"Аеропорт у Києві приймає цивільні рейси, функціонує Верховна Рада, багато інших держустанов, міністерство оборони України", — додав він.

Країни-постачальники РСЗВ дальньої дії

Українські військові почали освоювати американські РСЗВ M142 HIMARS. Тритижневе навчання проходить поза межами країни.

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ЗСУ самі вирішуватимуть, на яку відстань застосовувати HIMARS

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк 2 червня говорила, що Україна сама вирішуватиме, на яку відстань застосовувати HIMARS.

Великобританія раніше пообіцяла безкоштовно передати ЗСУ РСЗВ M270 для ефективного відбиття наступу російської армії.

Україні поставлять гусеничні РСЗВ М270 та ракети М31А1. Зазначені системи можуть вести високоточну стрілянину на відстань до 80 км.

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Україна отримає від Великобританії гусеничні РСЗВ М270

Президент країни-агресора Володимир Путін говорив, що у разі передачі ЗСУ далекобійної артилерії Росія завдасть ударів по цілям, які "ще не чіпала".

Західні експерти вважають, що вказане вище озброєння може переламати хід бойових дій, у ЗСУ з'явиться реальна можливість зупинити ворога.