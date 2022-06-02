Україна сама вирішить, на яку відстань застосовувати ракети HIMARS — пані посол США (відео)

За словами Бріджит Брінк, Вашингтон формуватиме кожен пакет військової допомоги для України з урахуванням ситуації на полі бою.

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Україна сама визначатиме, на яку відстань застосовувати отримані від США РСЗВ HIMARS. Про це на сьогоднішньому брифінгу в Києві заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, відповідаючи на питання про те, як регулюватиметься дальність цілей.

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"Йдеться про пакет допомоги загальною вартістю $700 млн, який враховує системи HIMARS, які мають велику дальність дії. Але регулювати, на яку відстань стріляти, буде українська сторона", — зокрема, сказала Брінк.

Також дипломатка уточнила, що кожен новий пакет військової допомоги для України Вашингтон формуватиме з огляду на ситуацію на полі бою.

"Кожен пакет військової допомоги із загального схваленого Конгресом на суму $40 млрд постійно переглядатиметься з урахуванням ситуації на полі бою, з урахуванням того, як вона змінюватиметься", — прокоментувала пані посол.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що Джо Байден схвалив пакет військової допомоги Україні на $700 млн. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Київ пообіцяв не використати ракетні системи залпового вогню для ураження цілей на території РФ.

Також ми повідомляли, що в разі масованого ракетного обстрілу ЗС РФ по Україні, українська армія має утриматися від удару у відповідь з американських РСЗВ, що стане справжнім випробуванням для ЗСУ.