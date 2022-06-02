Украина сама решит, на какое расстояние применять ракеты HIMARS, — посол США (видео)

По словам Бриджит Бринк, Вашингтон будет формировать каждый пакет военной помощи для Украины с учетом ситуации на поле боя.

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Украина будет сама определять, на какое расстояние применять полученные от США РСЗО HIMARS. Об этом на сегодняшний брифинге в Киеве заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, отвечая на вопрос о том, как будет регулироваться дальность целей.

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"Речь идет о пакете помощи общей стоимостью в $700 млн, который включает системы HIMARS, имеющие большую дальность действия. Но регулировать, на какое расстояние стрелять, будет украинская сторона", — в частности, сказала Бринк.

Также дипломат уточнила, что каждый новый пакет военной помощи для Украины Вашингтон будет формировать с учетом ситуации на поле боя.

"Каждый пакет военной помощи из общего одобренного Конгрессом на сумму $40 млрд будет все время пересматриваться с учетом ситуации на поле боя, с учетом того, как она будет изменяться", — прокомментировала посол.

Напомним, 1 июня стало известно, что Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на $700 млн. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев пообещал не использовать ракетные системы залпового огня для поражения целей на территории РФ.

Также мы сообщали, что в случае массированного ракетного обстрела ВС РФ по Украине, украинская армия должна будет воздержаться от удара в ответ из американских РСЗО, что станет настоящим испытанием для ВСУ.