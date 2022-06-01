Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $700 млн: що відомо

Держсекретар Ентоні Блінкен розповів про нові постачання зброї до України. В пакет увійдуть ракетні системи залпового вогню, які Київ пообіцяв не використовувати для цілей на території РФ.

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Адміністрація президента США оголосила новий пакет військової допомоги. Зокрема, в Україну відправлять ракетні системи більшої дальності, ніж сьогодні мають ЗСУ. Про це на пресконференції розповів держсекретар Ентоні Блінкен.

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Як уточнив Блінкен, Джо Байден схвалив нові постачання зброї до України сьогодні вранці.

Разом з тим держсекретар ще раз нагадав про те, що Київ пообіцяв не використовувати зброю для ураження цілей на території Російської Федерації.

"Є довіра між Україною та США, а також нашими партнерами", — наголосив він.

Блінкен не уточнив загальну вартість пакета військової допомоги, проте раніше в США повідомляли, що йдеться про $700 млн.

У своїй вчорашній колонці в The New York Times президент США Джо Байден також повідомив, що Вашингтон постачатиме в Україну ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, а також потужні артилерійські та високоточні ракетні комплекси, радари, безпілотні літальні апарати, вертольоти Мі-17 та боєприпаси.

"Ми також направимо ще мільярди у вигляді фінансової допомоги, як це санкціоновано Конгресом", — наголосив Байден.

The Washington Post, зі свого боку, писав з посиланням на високопосадовців, що до нового пакету допомоги для України ввійдуть вертольоти, системи протитанкового озброєння Javelin, тактичні автомобілі, запасні частини для техніки та багато іншого.

"Очікується, що Україна зможе використовувати ракети у східній частині Донбасу, де вони зможуть знищувати російські позиції в містах, де йдуть інтенсивні бої, таких як Сєвєродонецьк", — пише американське видання.

Сьогодні в МЗС РФ заявили, що постачання Україні РСЗВ HIMARS можуть призвести до зіткнення Росії та США. Російські політологи розцінили заяву МЗС, як готовність завдати удару по території США з підводних човнів, що знаходяться на чергуванні в Атлантичному океані.

Раніше американський уряд уже заявляв, що реактивні системи залпового вогню HIMARS передадуть Україні з ракетами, дальність яких — близько 80 км.