Українські військові вже почали освоювати американські РСЗВ HIMARS
Установки заздалегідь перекинули в одну з країн Європи, щоб навчання і подальше застосування HIMARS розпочалося якнайшвидше.
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Бійці Збройних сил уже розпочали навчання з освоєння американських РСЗВ M142 HIMARS. Про це повідомляє Defence Blog.
Українські військові почали освоювати американські установки за межами країни, про що заявив високопосадовець у Пентагоні. Підготовка триватиме три тижні. За цей час бійців навчать роботі із системою, а також як проводити техобслуговування для HIMARS.
Раніше заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал повідомляв, що РСЗВ уже було перекинуто в Європу, щоб українські військові могли розпочати навчання, а потім і застосування HIMARS якнайшвидше.
Україна отримає американські РСЗВ у межах нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. Окрім HIMARS ЗСУ отримають ракети для ПТРК, снаряди для артилерії та гаубиці, вертольоти Мі-17, тактичні машини та контрбатарейні РЛС.
Нагадаємо, 2 червня посол США заявила, що Україна сама вирішуватиме, на яку відстань застосовувати HIMARS.
Раніше президент США Джо Байден підтвердив, що в межах нового пакету військової допомоги Україна отримає високомобільні РСЗВ HIMARS з ракетами, які дозволяють атакувати цілі на дистанції до 80 км.