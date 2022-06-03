Українські військові вже почали освоювати американські РСЗВ HIMARS

Установки заздалегідь перекинули в одну з країн Європи, щоб навчання і подальше застосування HIMARS розпочалося якнайшвидше.

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Бійці Збройних сил уже розпочали навчання з освоєння американських РСЗВ M142 HIMARS. Про це повідомляє Defence Blog.

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Українські військові почали освоювати американські установки за межами країни, про що заявив високопосадовець у Пентагоні. Підготовка триватиме три тижні. За цей час бійців навчать роботі із системою, а також як проводити техобслуговування для HIMARS.

[ + – ] Установки HIMARS були заздалегідь переміщені в Європу, щоб прискорити процес навчання

Раніше заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал повідомляв, що РСЗВ уже було перекинуто в Європу, щоб українські військові могли розпочати навчання, а потім і застосування HIMARS якнайшвидше.

Україна отримає американські РСЗВ у межах нового пакету військової допомоги на 700 млн доларів. Окрім HIMARS ЗСУ отримають ракети для ПТРК, снаряди для артилерії та гаубиці, вертольоти Мі-17, тактичні машини та контрбатарейні РЛС.

Нагадаємо, 2 червня посол США заявила, що Україна сама вирішуватиме, на яку відстань застосовувати HIMARS.

Раніше президент США Джо Байден підтвердив, що в межах нового пакету військової допомоги Україна отримає високомобільні РСЗВ HIMARS з ракетами, які дозволяють атакувати цілі на дистанції до 80 км.