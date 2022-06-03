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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинские военные уже начали осваивать американские РСЗО HIMARS

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химарсы для украины
М142 HIMARS заранее перебросили в Европу

Установки заранее перебросили в одну из стран Европы, чтобы обучение и дальнейшее применение HIMARS началось как можно скорее.

Бойцы Вооруженных сил уже начали обучение по освоению американских РСЗО M142 HIMARS. Об этом сообщает Defence Blog.

Украинские военные начали осваивать американские установки за пределами страны, о чем заявил высокопоставленный чиновник в Пентагоне. Подготовка займет три недели. За это время бойцов обучат работе с системой, а также как проводить техобслуживание для HIMARS.

м142 химарс
Установки HIMARS были заранее перемещены в Европу, чтобы ускорить процесс обучения

Ранее замминистра обороны США по вопросам политики Колин Кал сообщал, что РСЗО уже были переброшены в Европу, чтобы украинские военные могли начать обучение, а затем и применение HIMARS как можно скорее.

Украина получит американские РСЗО в рамках нового пакета военной помощи на 700 млн долларов. Кроме HIMARS ВСУ получат ракеты для ПТРК, снаряды для артиллерии и гаубицы, вертолеты Ми-17, тактические машины и контрбатарейные РЛС,

Напомним, 2 июня посол США заявила, что Украина сама будет решать, на какое расстояние применять HIMARS.

Ранее, президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит высокомобильные РСЗО HIMARS с ракетами, позволяющие атаковать цели на дистанции до 80 км.