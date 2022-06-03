Украинские военные уже начали осваивать американские РСЗО HIMARS

Установки заранее перебросили в одну из стран Европы, чтобы обучение и дальнейшее применение HIMARS началось как можно скорее.

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Бойцы Вооруженных сил уже начали обучение по освоению американских РСЗО M142 HIMARS. Об этом сообщает Defence Blog.

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Украинские военные начали осваивать американские установки за пределами страны, о чем заявил высокопоставленный чиновник в Пентагоне. Подготовка займет три недели. За это время бойцов обучат работе с системой, а также как проводить техобслуживание для HIMARS.

[ + – ] Установки HIMARS были заранее перемещены в Европу, чтобы ускорить процесс обучения

Ранее замминистра обороны США по вопросам политики Колин Кал сообщал, что РСЗО уже были переброшены в Европу, чтобы украинские военные могли начать обучение, а затем и применение HIMARS как можно скорее.

Украина получит американские РСЗО в рамках нового пакета военной помощи на 700 млн долларов. Кроме HIMARS ВСУ получат ракеты для ПТРК, снаряды для артиллерии и гаубицы, вертолеты Ми-17, тактические машины и контрбатарейные РЛС,

Напомним, 2 июня посол США заявила, что Украина сама будет решать, на какое расстояние применять HIMARS.

Ранее, президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках нового пакета военной помощи Украина получит высокомобильные РСЗО HIMARS с ракетами, позволяющие атаковать цели на дистанции до 80 км.