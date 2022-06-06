Поставки РСЗО: в Госдуме РФ грозят ударами по госучреждениям и транспортным объектам Украины

Российские парламентарии намекают, что в Киеве работают аэропорт, Верховная Рада и Министерство обороны. Тем временем ВСУ осваивают американские РСЗО HIMARS.

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Если Вооруженные силы Украины получат реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия, Россия может в ответ нанести удары по объектам транспортной инфраструктуры и государственным учреждениям. Об этом сказал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

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"В границах Украины в первую очередь. Таких объектов много", – заявил российский депутат.

Картаполов отметил, что украинская транспортная инфраструктура работает, хоть и с некоторыми затруднениями.

"Аэропорт в Киеве принимает гражданские рейсы, функционирует Верховная Рада, многие другие госучреждения, министерство обороны Украины", – добавил он.

Страны-поставщики РСЗО дальнего действия

Украинские военные начали осваивать американские РСЗО M142 HIMARS. Трехнедельное обучение проходит за пределами страны.

[ + – ] ВСУ будут сами решать, на какое расстояние применять HIMARS

Посол США в Украине Бриджит Бринк 2 июня говорила, что Украина будет сама решать, на какое расстояние применять HIMARS.

Великобритания ранее пообещала бесплатно передать ВСУ РСЗО M270 для эффективного отражения наступления российской армии.

Украине поставят гусеничные РСЗО М270 и ракеты М31А1. Указанные системы могут вести высокоточную стрельбу на расстояние до 80 км.

[ + – ] Украина получит от Великобритании гусеничные РСЗО М270

Президент страны-агрессора Владимир Путин говорил, что в случае передачи ВСУ дальнобойной артиллерии Россия нанесет удары по целям, которые "еще не трогала".

Западные эксперты полагают, что указанное выше вооружение может переломать ход боевых действий, у ВСУ появится реальная возможность остановить врага.