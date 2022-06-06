Великобритания бесплатно передаст Украине РСЗО M270, — Джонсон

По словам британского премьер-министра, Соединенное Королевство не может стоять в стороне, пока ВС РФ сравнивают с землей украинские города.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания бесплатно передаст украинской армии реактивные системы залпового огня M270. Об этом он написал в Твиттере.

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"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей", — заявил Джонсон.

Поэтому Соединенное королевство подарит Вооруженным силам Украине РСЗО М270, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление российской армии.

Украинская армия получит гусеничные РСЗО М270 и ракеты М31А1, способные вести высокоточную стрельбу на расстояние до 80 км. Как заявляют в Минобороны Британии, поставка этого вооружения радикально усилить возможности ВСУ.

Обучение украинские бойцы будут проходить на территории Великобритании, чтобы применять установки максимально эффективно.

Напомним, передачу РСЗО М270 анонсировал министр обороны Бен Уоллес.

1 июня стало известно, что в новом пакете военной помощи США Украине будут РСЗО HIMARS — это более мобильная колесная установка с 6 ракетами.